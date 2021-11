L’Imoco Conegliano nella storia, 72ª vittoria consecutiva! Eguagliato il record della Teodora Ravenna

SportFair

La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano continua la sua corsa al successo e, con un rotondo 3-0 in casa della Reale Mutua Fenera Chieri, raggiunge la sua 72ª vittoria consecutiva in gare ufficiali a livello nazionale ed internazionale eguagliando il record della Teodora Ravenna (1985-1987).

In questo anticipo della 12ª Giornata del Campionato di Serie A1 Femminile, tutti i tre parziali terminano 22-25, punteggio che racconta fedelmente l’andamento della gara. Una volitiva e generosa Chieri getta il cuore oltre l’ostacolo, lotta e resta in corsa per gran parte dell’incontro, ma non basta: nei finali viene fuori la forza delle pluricampionesse venete che, pur senza De Gennaro e Sylla (rientrata in campo ma impiegata col contagocce in seconda linea), non lasciano scampo alle ragazze di Bregoli.

Il premio di MVP va a Egonu che risulta anche la top scorer con 20 punti. Dall’altra parte della rete la miglior realizzatrice è Grobelna con 18 punti: la cronaca completa è disponibile sul sito web di Lega Pallavolo Serie A Femminile, link nella sezione “Risultati”

Il Campionato di Serie A1 Femminile tornerà in campo questo fine settimana con la 7^ Giornata: l’Imoco Volley Conegliano sarà impegnata in trasferta contro la Bosca S. Bernardo Cuneo dove, in caso di successo, arriverà a quota 73 vittorie consecutive, eguagliando l’attuale record mondiale detenuto dalle turche del VakifBank Istanbul, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri affronterà la gara in casa della Savino Del Bene Scandicci.