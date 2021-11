Froome non ha paura proprio di nulla! Faccia a faccia con un alligatore durante una gara benefica in Florida [VIDEO]

Chris Froome ormai non ha nulla da perdere: vincitore di un Giro d’Italia, 4 Tour de France e 2 Vuelta di Spagna, il britannico keniota negli ultimi tempi ne ha passate di cotte e di crude tra infortuni e spaventose cadute che hanno condizionato le sue prestazioni e le sue condizioni.

Nonostante ciò, però, Froome non ha mai smesso di pedalare e di aiutare gli altri: così il britannico della Israel Start Up Nation ha partecipato in Florida, dopo il raduno con la sua squadra, ad una gara di beneficenza, la Best Buddies Challenge, per raccogliere fondi per un’organizzazione no profit a sostegno di persone con disabilità intellettive e dello sviluppo.

Durante la gara non sono mancati dei sorprendenti colpi di scena: Froome ha avuto modo di soffermarsi nelle paludi della Florida, le Everglades, dove ha anche avuto un incontro ravvicinato con un alligatore. Il ciclista non è apparso per nulla spaventato e si è immerso nell’acqua fino alle caviglie, correndo un grosso rischio, L’alligatore, fortunatamente non si è mosso: la scena è stata condivisa sui social dal britannico stesso, che si è definito un cacciatore di coccodrilli o divulgatore scientifico.