Frauscher presenta la barca elettrica del futuro: il catamarano TimeSquare 20 [FOTO]

Nel suo anno di debutto, il catamarano elettrico TimeSquare 20 del cantiere Frauscher tocca l’apice e si aggiudica il Future Award 2021. Il premio “Best for Future”, la cui cerimonia di premiazione si è svolta l’11 novembre nel corso della fiera “Boot & Fun” di Berlino, ne riconosce le tecnologie pionieristiche unite alla consapevolezza ambientale e all’uso responsabile delle risorse. La particolarità di questo premio sta nella considerazione, da parte della rinomata giuria, di criteri di valutazione legati a standard specificamente rilevanti per i diportisti. In altre parole, le categorie di premi si basano sui casi d’uso.

Le migliori condizioni per vincere

Gli speciali criteri di valutazione sono anche stati la ragione per cui TimeSquare 20 aveva le migliori possibilità di vincere un premio al concorso. L’amministratore delegato Michael Frauscher spiega: “Il nostro team ha progettato e costruito un catamarano elettrico secondo i desideri del cliente e le sue abitudini di utilizzo. La barca dispone quindi di una tecnologia di propulsione che la rende estremamente efficiente, manovrabile e silenziosa.”

Dal punto di vista dell’utente, l’ampia area accessibile in coperta risulta particolarmente comoda e qui il tempo può essere speso e goduto in vari modi. Questa “piazza” ha dato il nome all’innovazione Frauscher, dove il numero 20 sta per lo spazio utilizzabile. Gli armatori del TimeSquare 20 hanno a loro disposizione 20 metri quadrati di spazio!

Il membro della giuria Kerstin Zillmer nell’annunciare il vincitore, afferma: “Con il TimeSquare 20, il Cantiere Frauscher ha ripensato la nautica in acque calme. Con la sua carena a catamarano, un dislocamento leggero, l’alimentazione esclusivamente elettrica ed una velocità più che accettabile, TimeSquare 20 rappresenta un nuovo concetto di nautica: il godimento della natura, della tranquillità, l’idea di condivisione e il rispetto per l’ambiente. Lo spirito imprenditoriale e la sua implementazione seriale sono degni del Best for Future Award 2021“.

Mauro Feltrinelli, del Cantiere Nautico Feltrinelli, così commenta: “Non è la prima volta che Frauscher ci porta al vertice delle diverse categorie, sul mercato come nei premi e riconoscimenti, specie degli addetti ai lavori. Questa vittoria conta in modo particolare perché riconosce lo slancio verso il futuro di una Azienda con le radici ben salde in un lungo passato. Nessuna improvvisazione, ma nemmeno nessuna stagnazione sulla strada conosciuta. I successi e le esperienze di decenni nella nautica, in particolare in quella sostenibile, del Cantiere Frauscher, gli permettono di osare progetti innovativi e futuristici, in altre parole, coraggiosi. Frauscher apre nuove strade. Sempre.”