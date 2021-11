La Serbia si qualifica per i Mondiali 2022, Djokovic pazzo di gioia: urla e festeggiamenti a Torino [VIDEO]

SportFair

Serata magica, quella di ieri, per la Serbia, che ha sconfitto il Portogallo 1-2 nel match decisivo delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio, staccando così il pass per volare direttamente in Qatar, mentre la squadra portoghese dovrà passare dai playoff di marzo.

Un successo, quello della Serbia, che ha fatto impazzire di gioia Novak Djokovic, numero 1 al mondo impegnato alle ATP Finals di Torino. Il tennista serbo non è riuscito a trattenere tutta la sua felicità: Djokovic ha pubblicato sui social dei video che lo immortalano mentre esulta per il successo della sua Serbia, visto sul cellulare, mentre in contemporanea seguiva la sfida tra Berrettini e Zverevm quando ancora il tennista azzurro non aveva alzato bandiera bianca per infortunio.