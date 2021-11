Beach Volley, cambiano le coppie federali: il quadro per la prossima stagione

SportFair

In vista della prossima stagione sono state definite le coppie del beach volley che faranno parte del progetto federale, diversi sono i cambiamenti rispetto agli anni passati. Nel settore maschile Paolo Nicolai, dopo lo straordinario cammino con Daniele Lupo, avrà come nuovo compagno Samuele Cottafava e la coppia sarà allenata da Simone Di Tommaso e Mariano Costa. L’altra formazione federale sarà composta dai due giovani talenti azzurri Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso, seguiti dai tecnici Matteo Varnier e Daniele Benotto. Entrambe le coppie maschili si alleneranno a Pescara. Per quanto riguarda il settore femminile Marta Menegatti sarà affiancata da Valentina Gottardi, coppia guidata da Caterina De Marinis.

Proseguiranno il loro percorso Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, sotto la guida di Fabrizio Magi e Laura Giombini.

Menegatti-Gottardi lavoreranno a Formia, mentre Scampoli-Bianchin al Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle.

Il Centro di Preparazione Olimpica di Formia sarà poi ancora la base del Club Italia femminile di Beach Volley, progetto di cui faranno parte: Margherita Tega, Aurora Mattavelli, Valentina Calì più una quarta atleta che verrà definita nelle prossime settimane. Il responsabile tecnico del Club Italia sarà Ettore Marcovecchio, affiancato da Emanuele Sbravati.



PROGETTO INCENTIVO TEAM – Oltre alle formazioni federali la Fipav lancerà il progetto “Incentivo Team”, attraverso il quale cercherà di aumentare il numero di coppie italiane in grado di competere a livello internazionale. Questi team privati, scelti in base a determinati criteri, avranno la possibilità di usufruire di un contributo economico, da parte della federazione, per svolgere la propria attività.

Le forme d’incentivo potranno consistere in: opportunità di partecipare ad alcuni stage dello Staff Tecnico Nazionale; possibilità di ricevere un incentivo economico, attraverso la presentazione di un progetto che comprenda la partecipazione a un numero di tappe internazionali; un premio in base al ranking di fine stagione.