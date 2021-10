Trading Cards e figurine della WWE: annunciato un accordo pluriennale con Panini

SportFair

Il Gruppo Panini e la WWE (NYSE: WWE) hanno annunciato un accordo pluriennale che renderà Panini partner esclusivo della WWE per trading cards e figurine. L’accordo storico inizierà nel primo trimestre del 2022 e includerà diversi tipi di trading cards e un album di figurine durante il primo anno.

Le prime due uscite del prodotto – le trading cards 2022 WWE Prizm e un Album di figurine WWE – coincideranno con l’avvicinamento a WrestleMania®, il più grande evento annuale della WWE, che si terrà il 2 e 3 aprile all’AT&T Stadium di Dallas.

“Aspiravamo da molto tempo a diventare un partner della WWE e quindi siamo estremamente entusiasti di poter offrire ai fan di tutto il mondo un programma di pubblicazione esteso“, ha affermato Peter Warsop, Panini Group Licensing Director. “La WWE è un marchio iconico e insieme ai nostri marchi e alla profonda portata internazionale assicurerà non solo un inizio esplosivo della partnership, ma una tendenza duratura di continua crescita ed entusiasmo“.

“Panini ha una storia di 60 anni nel collezionismo sportivo e di intrattenimento ed è leader per quanto riguarda le trading cards negli Stati Uniti, nonché in America Latina, Europa e Asia“, ha affermato Scott Zanghellini, Senior Vice President, Revenue Strategy & Development della WWE. “Riteniamo che questa partnership allinei perfettamente i nostri interessi reciproci nel fornire ai fan oggetti da collezione esclusivi e, in definitiva, far crescere questa categoria a livello globale“.