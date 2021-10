WWE: svelato il programma dei pay-per-view del 2022

SportFair

Per la prima volta nella storia, la WWE® (NYSE: WWE) ha annunciato le date e i luoghi del programma pay-per-view dell’anno successivo. La lista 2022, con una WrestleMania® di due notti all’AT&T Stadium di Dallas, segnerà anche un nuovo record per il maggior numero di eventi negli stadi in un singolo anno per la WWE (un minimo di quattro).

Il programma è il seguente*:

– Sabato 1 gennaio – Day 1® alla State Farm Arena di Atlanta

– Sabato 29 gennaio – Royal Rumble® al The Dome all’America’s Center di St. Louis

– Sabato 2 e domenica 3 aprile – WrestleMania all’AT&T Stadium di Dallas

– Domenica 8 maggio – Pay-Per-View al Dunkin’ Donuts Center di Providence, R.I.

– Domenica 5 giugno – Pay-Per-View all’Allstate Arena di Chicago

– Sabato 2 luglio – Money In The Bank® all’Allegiant Stadium di Las Vegas

– Sabato 30 luglio – SummerSlam® al Nissan Stadium di Nashville

– Sabato 3 settembre o domenica 4 settembre – Pay-Per-View presso una sede da definire

– Sabato 26 novembre – Survivor Series® al TD Garden di Boston

Oltre a questi eventi, verranno prossimamente annunciati i pay-per-view che si terranno a febbraio e ottobre. I fan interessati a informazioni aggiornate sui biglietti per gli eventi in pay-per-view della WWE nel 2022 possono registrarsi su https://www.wwe.com/2022-PPV.

“Da quando sono tornati agli eventi dal vivo lo scorso luglio, i nostri fan hanno espresso un’enorme voglia di partecipare agli spettacoli della WWE. Iniziando a fare piani per il prossimo anno, volevamo assicurarci che il programma 2022 e le location dei nostri pay-per-view fossero disponibili per loro”, ha affermato Nick Khan, Presidente WWE e Chief Revenue Officer.

Tutti gli eventi pay-per-view della WWE saranno trasmessi in streaming sul WWE Network.

* Eventi soggetti a modifiche.