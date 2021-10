Fabiab Aichner prova a riscrivere la storia: la superstar italiana punta gli Nxt Tag Team Titles

SportFair

Fabian Aichner all’assalto degli NXT Tag Team Titles al fianco del suo compagno di coppia Marcel Barthel. Succederà questo nella speciale puntata di NXT Halloween Havoc 2021, nella quale la Superstar italiana tenterà di conquistare quegli allori già vinti (sempre al fianco del tedesco Barthel) il 13 maggio del 2020. A quasi un anno e mezzo di distanza i membri dell’Imperium ci riprovano, sfidando gli attuali detentori dei titoli, i dinamici e frizzanti MSK (Wes Lee & Nash Carter) in uno dei match che si preannuncia fra i più spettacolari della card della serata direttamente dal Capitol Wrestling Center di Orlando (Florida).

Per l’italiano nato a Falzes l’occasione di ripetersi dopo che già lo scorso anno aveva scritto la storia, diventando il primo nostro connazionale a vincere un titolo in WWE dai tempi del leggendario Bruno Sammartino, 43 anni dopo l’icona di Pizzoferrato. Halloween Havoc sarà anche l’occasione per vedere in azione Tommaso Ciampa, che difenderà il suo NXT Championship dall’assalto di Bron Breakker: grande attesa anche per il match con in palio l’NXT Women’s Championship fra la sfidante Mandy Rose e la campionessa Raquel Gonzalez.

L’evento sarà disponibile su discovery+ a poche ore dalla diretta negli Stati Uniti e con il commento originale. Per seguire l’episodio speciale di NXT con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa su discovery+ basterà aspettare mercoledì 3 novembre, mentre per vedere la puntata su DMax il primo passaggio è previsto sabato 6 novembre alle 12.30. Aichner spera di tornare nell’olimpo della WWE ed è a un passo da una grande impresa.