WWE Crown Jewel: Roman Reigns supera l’ostacolo Lesnar, nel Queen’s Crown la regina è Zelina Vega

Roman Reigns, anche grazie all’aiuto dei cugini Jimmy e Jey Uso, conserva il WWE Universal Championship superando anche l’ostacolo Brock Lesnar nel Main Event di Crown Jewel, di fronte al pubblico presente al King Fahd International Stadium di Riad (Arabia Saudita). Quattro ore di grande spettacolo con il ritorno in Arabia Saudita delle Superstar della WWE: un evento aperto alla grande da due campioni.

Edge e Seth Rollins ci regalano la perla della serata nell’opener, concludendo la loro rivalità all’interno dell’Hell in a Cell. A vincere è la Rated-R Superstar, in una sfida piena di mosse e contromosse nella quale i due tirano fuori un capolavoro. Nel Queen’s Crown la regina è Zelina Vega, che si prende la corona sconfiggendo Doudrop. “Ho fatto la storia, è tutto fantastico, surreale. Ringrazio il pubblico per la grande energia, per l’elettricità e per il benvenuto che ci ha dato”, ha detto Vega dopo il successo.

Stesso destino per Xavier Woods, che superando Finn Balor è diventato King of the Ring. “Ho poco da aggiungere rispetto a quanto detto da Zelina, la mia bellissima regina. Lo abbiamo meritato, ce lo siamo guadagnato di fronte a questo pubblico che ci ha dato un’energia irreale”, ha dichiarato il membro del New Day, che ha poi lanciato uno sguardo verso il futuro. “Anche prima di diventare re e regina alcuni ci riconoscevano come tali, ma adesso con questo titolo bisognerà rispettarci ancora di più per far parte del nostro regno”.

Alla prima grande difesa titolata non fallisce Big E, che sconfigge Drew McIntyre e resta WWE Champion. Goldberg, invece, si riscatta dopo il tonfo di SummerSlam e batte Bobby Lashley. Soddisfazione anche per l’idolo di casa Mansoor, che vince contro Mustafa Ali.