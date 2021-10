WWE Crown Jewel: Becky Lynch sfida Bianca Belair e Sasha Banks

SportFair

Tre delle migliori Superstar si contenderanno lo SmackDown Women’s Championship a WWE Crown Jewel quando Becky Lynch difenderà il suo titolo sia contro Bianca Belair che contro Sasha Banks in un Triple Threat Match.

La storia tra tutte e tre le contendenti è a dir poco leggendaria e culminerà in questa contesa di successo. Dopo il loro monumentale match del Main Event di WrestleMania ad aprile, The EST of WWE e The Boss avrebbero dovuto riaffrontarsi a SummerSlam, ma tutto è cambiato in un batter d’occhio quando The Man è tornata al posto di Sasha Banks e ha vinto lo SmackDown Women’s Title di Bianca Belair in soli 26 secondi.

Durante la loro rivincita uno contro uno a WWE Extreme Rules, Belair sembrava avere in mano la sfida con Becky Lynch, fino a quando Sasha Banks non è arrivata – con un ritorno scioccante – lasciando entrambe le contendenti sul ring. Banks non ha ripreso soltanto la rivalità con Bianca, ma anche quella con Becky, che è culminata con un Hell in a Cell Match nel 2019.

Con The Boss e l’EST della WWE più affamate che mai, The Man si trova ora in una situazione in cui può anche non essere schienata o sottomessa per perdere il suo titolo. Quindi chi emergerà come campionessa femminile di SmackDown?

Non perderti WWE Crown Jewel giovedì 21 ottobre, in diretta streaming da Riyadh, Arabia Saudita, alle ore 18 sul WWE Network.