Valentino Rossi, il ritiro è ormai vicino! Capirossi sicuro: “smettere avrà un grosso impatto sulla sua vita”

Dopo questa settimana di pausa generale dai motori, senza MotoGP e Formula 1 in pista, gli appassionati delle due ruote si concentreranno su quello che si prospetta essere uno dei weekend di gara più emozionanti della stagione, se non di sempre:Valentino Rossi correrà per l’ultima volta nella sua carriera davanti al suo pubblico, a Misano.

A tre gare dal termine della stagione 2021 di MotoGP, il Dottore inizia a sentire la pressione per quella che è stata la sua decisione di dire addio alle corse: il 9 volte campione del mondo ha ammesso di non essere ancora pronto, ma il momento sta per arrivare.

Intervistato dalla ‘rosea’, Loris Capirossi ha detto la sua sul ritiro di Valentino Rossi: “ho letto le sue parole, smettere di correre avrà un grosso impatto sulla sua vita. A Zeltweg dopo l’annuncio era rimasto un po’ freddo, forse in quel momento ancora non realizzava, ma quello è il suo carattere, io sono uno molto più sentimentale. Però lui ha ancora voglia di dimostrare che è veloce, se gli capita l’occasione giusta può ancora dire la sua. Sarebbe bello se salutasse con una bella gara“, questo il commento dell’ex pilota.