Pallavolo, il campionato di Serie A1 inizia col botto: 66ª vittoria consecutiva per l’Imoco

Solo vittorie da tre punti nella 1^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Sono infatti sette le squadre che guidano la classifica a punteggio pieno. Tra queste c’è l’Igor Gorgonzola Novara, che supera in casa Il Bisonte Firenze per 3-0. Tra le azzurre, importante l’apporto offensivo dell’opposto turco Karakurt (19 punti e premiata con merito MVP del match) e subito protagonista anche il neo libero Fersino (90% di positività in ricezione e una serie di recuperi difensivi decisivi).

Grande partenza anche per la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che festeggia il 3-0 interno sulla Savino Del Bene Scandicci. Ottima prova corale per le rosa di Martino Volpini, che si mostrano freddissime nei finali dei tre parziali. Spiccano la russa Shcherban e la brasiliana Braga, autrici rispettivamente di 19 e 17 punti. Per le toscane, oltre alla battuta d’arresto, l’infortunio alla caviglia di Malinov nel corso del secondo set.

Vittorioso l’esordio assoluto in Serie A1 per l’Acqua&Sapone Roma Volley Club, capace di avere la meglio per 3-0 sul campo della Bosca S.Bernardo Cuneo. Dopo un avvio di primo set equilibrato fino al 15-15 le capitoline premono sull’acceleratore e mantengono sempre la testa. Coach Pistola rimescola le carte più e più volte, senza però trovare l’apporto risolutivo dalla panchina. Nel terzo parziale le gatte provano a reagire e trovano l’aggancio sul 24-24, ma sulle ali dell’entusiasmo una Trnkova in formato MVP (13 punti con 3 muri per lei) e Klimets trascinano Roma al 24-26: è festa grande per le ospiti.

Il secondo successo esterno di giornata è della Delta Despar Trentino, che in rimonta si impone a casa del Volley Bergamo 1991. Da menzionare l’ottima prova del collettivo allenato da coach Matteo Bertini ma soprattutto quella di Vittoria Piani, eletta al termine della sfida quale miglior giocatrice del match grazie soprattutto ai sette ace diretti realizzati e ai 17 punti totali, top scorer dell’incontro. Nelle file delle padrone di casa non basta la buona prestazione di Lanier, partita bene ma poi ben controllata dal muro gialloblù.

Tre punti per la Reale Mutua Fenera Chieri, che in quattro set si impone sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Una sfida che pareva destinata al tie-break sull’11-17 del quarto set, ma le biancoblù ritrovano ordine e colpi offensivi con Cazaute e Frantti e ribaltano il parziale fino al 25-22. Ben 24 punti per la francese, 20 per la statunitense. Tra le umbre, in evidenza Melli con 15 punti.

Nel posticipo della domenica sera, la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano firma la 66^ vittoria consecutiva grazie al 3-0 sulla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Le pantere, con le novità Vuchkova al centro e Omoruyi in banda rispetto al sestetto esibito di Supercoppa, confermano tutto il potenziale a disposizione, con Egonu a fare la differenza in campo (23 punti) e il pubblico del PalaVerde sugli spalti. Le biancoverdi battagliano, soprattutto nel secondo e nel terzo set, con Kosheleva già leader (19 punti) e la centrale di Trinidad e Tobago Jack-Kisal (15).

Nell’anticipo del sabato, la Unet E-Work Busto Arsizio aveva battuto per 3-1 la Vero Volley Monza.

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA

Sabato 9 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Unet E-Work Busto Arsizio – Vero Volley Monza 3-1 (15-25 25-21 25-21 25-23)

Domenica 10 ottobre, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-15 22-25 25-19 25-22)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Acqua&Sapone Roma Volley Club 0-3 (20-25 21-25 24-26)

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-22 25-22 25-19)

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-22 25-23 27-25)

Volley Bergamo 1991 – Delta Despar Trentino 1-3 (25-23 23-25 18-25 18-25)

Domenica 10 ottobre, ore 20.30 (diretta Sky Sport Uno)

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-17 25-23 27-25)

LA CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara 3;

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 3;

Acqua & Sapone Roma Volley Club 3;

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 3;

Reale Mutua Fenera Chieri 3;

Delta Despar Trentino 3;

Unet E-Work Busto Arsizio 3;

Vero Volley Monza 0;

Volley Bergamo 1991 0;

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0;

Savino Del Bene Scandicci 0;

Bosca S.Bernardo Cuneo 0;

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 0;

Il Bisonte Firenze 0.