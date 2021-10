L’edizione 2021 della Nove Colli è disastrosa: incidenti e malori, due ciclisti trasportati d’urgenza in ospedale

SportFair

Edizione da dimenticare, quella 2021, post-Covid, della Nove Colli, gran fondo di ciclismo che si svolge a Cesena, dove si allenava Marco Pantani. Tantissimi gli iscritti alla gara quest’anno, in ben 9013 si sono presentati al via, ma la gran fondo è stato tutt’altro che uno splendido spettacolo sportivo.

Malori, incidenti e feriti, anche gravi: un corridore toscano di 51 anni è stato portato in ospedale in elisoccorso per importanti lesioni alla colonna vertebrale ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

“Dalle prime informazioni sarebbe arrivato in uno stato di paraplegia in ospedale e per lui, al momento, la prognosi è riservata: gli accertamenti e le valutazioni degli specialisti di traumatologia sono infatti ancora in corso. Sempre domenica mattina altri due partecipanti under 50 hanno avuto bisogno dei paramedici in seguito a brutte cadute, uno finito contro il guardrail in un tratto in discesa: il primo ha riportato un trauma cranico, l’altro a livello toracico”, hanno fatto sapere dopo il suo ricovero.



Un francese, invece, è stato portato in ospedale a seguito della perdita di sensi probabilmente per un attacco di cuore: “ma ci sono stati anche altri partecipanti che, tagliato il traguardo, sono stati colti da malori o mancamenti. Una quindicina circa coloro che sono stati visitati al pronto soccorso dell’ospedale di Cesena”.