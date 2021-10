Pelé scherzoso sui social sulle sue condizioni: “domenica gioco!” [VIDEO]

SportFair

Arrivano notizie confortanti dal Brasile sulle condizioni di Pelé. L’ex calciatore è reduce dall’operazione per un tumore al colon ed è in netta ripresa. Era rimasto in terapia intensiva fino al 14 settembre per poi essere trasferito in un altro reparto.

Il tumore era stato scoperto durante alcuni esami di routine, nelle ultime settimane Pelé ha fatto passi da gigante come dimostra un video pubblicato sul profilo social della figlia Kely Nascimento: “Sono pronto per giocare domenica. Sul serio, grazie a tutti quelli che mi hanno dato forza. Se Dio vuole, sarò con voi molto presto”. In basso il VIDEO di Pelé.