Vidal ubriaco prima di Inter-Genoa: capriole sul bagagliaio della Ferrari [VIDEO]

Arturo Vidal riesce sempre a scatenare le reazioni, negli ultimi mesi soprattutto fuori dal campo. Il cileno è impegnato con le maglie di Inter e Cile, ma il rendimento in campo è stato troppo altalenante. Potenzialmente è ancora in grado di fare la differenza, ma dovrà migliorare dal punto di vista comportamentale. Sul web è diventato virale un video che ritrae il calciatore cileno in condizioni non proprio ottimali, Vidal è ubriaco: prima sale in moto e poi si mette in mostra con capriole sul bagagliaio della Ferrari. Il video è stato girato in Italia e risale alla sera del 18 agosto, tre giorni prima dell’esordio in campionato dei nerazzurri contro il Genoa. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 4-0. Il club nerazzurro era a conoscenza della situazione e ha già affrontato il problema con il calciatore. In basso il VIDEO di Vidal.