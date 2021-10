Bubba Wallace fa la storia: è il secondo pilota di colore di sempre a vincere uan gara della Nascar

SportFair

Giornata memorabile nella Nascar Cup Series: Bubba Wallace, aiutato da un’improvvisa pioggia e da molta cautela, ha vinto nella YellaWood 500 ritardata dalla pioggia di lunedì al Talladega Superspeedway, diventando il secondo pilota nero di sempre a vincere una gara nella Nascar.

Wallace ha tenuto il comando nella gara quando Ryan Preece è andato a sbattere contro il muro esterno del paraurti della Ford di Chris Buescher. E’ stato lì che è arrivata la pioggia costringendo la Nascar a far rientrare ai box tutte le vetture. Inutili i tentativi di asciugatura della pista: la Nascar è stata dunque costretta a terminare la gara e dichiarare Wallace vincitore.

Wallace vince la Nascar

Wallace è il primo pilota nero a vincere una gara nella serie principale della NASCAR da quando l’Hall of Famer Wendell Scott ha preso la bandiera a scacchi allo Speedway Park di Jacksonville, in Florida, l’1 dicembre 1963.

È stata la prima vittoria per la 23XI Racing, un team che ha debuttato quest’anno con il pilota Denny Hamlin e Michael Jordan come comproprietari. La vittoria di Wallace è arrivata sulla stessa pista in cui lo sport si è riunito per sostenerlo dopo la morte di George Floyd a Minneapolis e dopo che un cappio è stato scoperto nel suo garage.

“Sono così orgoglioso di tutti alla 23XI. Una nuova squadra che arriva e ottiene una vittoria a fine stagione. So che oggi è stata fatta molta storia, credo, il che è davvero bello, ma riguarda i nostri ragazzi, la nostra squadra, ciò che è stato fatto. Apprezzo Michael Jordan, apprezzo Denny per aver creduto in me e avermi dato l’opportunità. … È abbastanza appropriato che arrivi qui a Talladega“, ha dichiarato Wallace.

“Ci sono state molte volte in cui ho voluto arrendermi. Ti circondi delle persone giuste e di momenti come questo che apprezzi“, ha aggiunto.