Andy Murray dai due volti a Indian Wells: prima rischia contro Alcaraz, poi vince in rimonta

Prima un po’ di sofferenza, poi il passaggio del turno al torneo di Indian Wells. Andy Murray rischia nel match contro Carlos Alcaraz, poi il tennista britannico ha messo in mostra tutta la sua qualità. Murray prova a mettere subito le cose in chiaro, ma nel primo set si registra una sorpresa, lo spagnolo vince 7-5.

Murray sembra in difficoltà, ma nel secondo set entra in partita e per l’avversario sono dolori. Si registra la reazione e il britannico chiude 3-6. L’inizio del terzo set è equilibrato, poi Murray riesce a prendere un vantaggio importante, il break dell’1-4 è decisivo. Alcaraz non ha la forza di reagire, il terzo set si conclude 2-6. Murray al prossimo turno, con un po’ di fatica.