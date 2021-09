WWE Draft 2021, si mescolano le carte tra Raw e SmackDown: dove seguire l’evento in diretta

SportFair

Il Draft è ormai diventato una consuetudine in WWE. Mescolare le carte tra Raw e SmackDown ogni anno è fondamentale per creare nuove dinamiche e storyline accattivanti per il WWE Universe. E il Draft 2021 è ormai alle porte, dato che inizierà nella prossima puntata di SmackDown e terminerà nella notte italiana fra lunedì 4 e martedì 5 ottobre nella puntata di Raw.

Lo scorso anno cambiò moltissime dinamiche, portando straordinarie Superstar da uno show all’altro, come per esempio…

Drew McIntyre come prima scelta per Raw

Roman Reigns come prima scelta per SmackDown

Seth Rollins, Bianca Belair, The Mysterios e Kevin Owens a SmackDown

AJ Styles, Kofi Kingston, Xavier Woods, Naomi, The Miz & John Morrison e Jeff Hardy a Raw.

Storicamente il draft riserva tantissime sorprese: introdotto nel 2002, quando Vince McMahon annunciò la divisione dei brand e diede inizio alla Ruthless Agression Era, il draft portò come prima scelta assoluta The Rock a SmackDown.

E con il fiato sospeso, quasi 20 anni dopo quel momento storico, è possibile seguire il WWE Draft 2021 in diretta e in lingua originale su discovery+ nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 ottobre durante SmackDown e nella notte tra lunedì 4 e martedì5 ottobre nella puntata di Raw.

Gli episodi saranno disponibili in lingua italiana con il commento di Michele Posa e Luca Franchini su DMAX martedì 5 ottobre alle 23:15 (SmackDown) e lunedì 11 ottobre alle 23:15 (Raw)