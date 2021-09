Show per Fabian Aichner a NXT 2.0: uno strepitoso suplex gli regala il successo all’esordio

SportFair

Un nuovo inizio per NXT, con la versione 2.0 dello show: ma è un ri-debutto anche per Fabian Aichner, che nel primo episodio della nuova era di NXT si è subito fatto notare. L’altoatesino, primo campione italiano in WWE dai tempi di Bruno Sammartino, al fianco del suo partner Marcel Barthel ha vinto e convinto, sconfiggendo Josh Briggs & Brooks Jensen. Aichner ha risolto il match con uno strepitoso suplex dalla terza corda, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Debuttante nel Cruiserweight Classic 2016, con il passare del tempo Fabian è migliorato notevolmente, esibendosi costantemente sia a NXT che a NXT UK. Quasi da subito al fianco del tedesco Marcel Barthel, l’italiano è diventato specialista della categoria di coppia. Aichner, punto cardine della ‘fazione’ Imperium capeggiata da WALTER, è un atleta potente e rapido, in costante ascesa in WWE. E con la nuova versione di NXT, il ragazzo di Falzes cerca nuovi traguardi.