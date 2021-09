Incidente spaventoso in una gara di rally in Russia: l’auto si distrugge, ma i piloti escono illesi [VIDEO]

Un incidente spaventoso si è verificato in Russia, durante la tappa “Ekover-2021” del campionato russo di rally. Un volo da paura e al tempo stesso spettacolare, che fortunatamente non ha avuto un epilogo tragico. La Mitsubishi di Pavel Kozlov e Yuri Kulikov, ha sbattuto contro una parete di ghiaccio dopo aver girato su se stessa per ben 7 volte.

Il duo si trovava in uno dei campi di gara più estremi e difficili dell aRussia, per uno stage del campionato nazionale e durante la manifestazione sono avvenuti altri incidenti. Un incidente incredibile, dal quale entrambi i piloti sono usciti completamente illesi: Kozlov e Kulikov non hanno infatti riportato nemmeno un graffio nonostante la loro auto sia andata completamente distrutta.

Il pilota ha perso il controllo della Mitsubishi Lancer Evo VIII dopo che quest’ultima, anche a causa del ghiaccio, si è sollevata da terra a seguito di un salto, andando a sbattere contro una scogliera. L’auto è rotolata ben 7 volte prima di fermarsi e distruggersi.

It was all action at the weekend’s Russian rally championships in the asbestos mining town of Asbest

Volume up if you like a bit of русский мат

Fortunately, the crews of both cars escaped unharmed from their spectacular crashes pic.twitter.com/uF8bt673KR

