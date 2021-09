Salta la prima panchina in Serie A, l’Hellas Verona esonera Eusebio Di Francesco: fatale il ko con il Bologna

SportFair

Salta la prima panchina dopo tre giornate di campionato, l’Hellas Verona ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco dopo il ko subito contro il Bologna nel Monday Night giocato ieri al Dall’Ara. Questa la nota ufficiale del club: “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta“.

Tudor il sostituto

Dopo una notte di riflessione, il presidente Setti è intervenuto per provare a dare una sterzata alla pessima situazione in cui versano i gialloblù, ultimi a 0 punti dopo tre sconfitte in altrettante partite giocate. L’Hellas Verona ha già deciso chi sarà il nuovo allenatore, sarà infatti Igor Tudor a sedersi in panchina già per la prossima partita contro la Roma, in programma domenica alle ore 18.