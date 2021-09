La passione per i cannoli e l’amore per la pallacanestro, Tamberi ammette: “ho 8 kg in più, Tokyo? Ancora mi commuovo”

SportFair

Un’estate ricca di emozioni quella di Gianmarco Tamberi, che ha raggiunto il suo obiettivo, diventando campione olimpico di salto in alto, ex aequo con l’amico Barshim. Un 1 agosto indimenticabile per Gimbo e per tutti gli italiani appassionati di sport. Un traguardo che ha permesso poi all’altista azzurro di godersi il resto dell’estate, nonostante altri impegni sportivi, da lui vinti, come la Diamond League.

Un traguardo, l’oro olimpico, che ha permesso a Gimbo di concedersi qualche sgarro e di metter su qualche chiletto: “alle Olimpiadi sono arrivato con un peso costruito in tanti mesi di duro lavoro. Pesavo 75 kg ora ne peso 83. Non sono stravizi ma è che a Tokyo ero arrivato in forma perfetta. Durante la stagione ho una dieta molto ferrea, ma a una cosa non so rinunciare, i cannoli!“, ha affermato alla ‘rosea’ a margine dell’inaugurazione del nuovo centro McFit di Roma.

“Sono molto felice di essere qui oggi. Le riaperture delle palestre sono un messaggio di coraggio, dopo tante difficoltà, credere nel futuro è fondamentale“, ha aggiunto.

Non è mancato poi un commento sull’atletica italiana e sull’impatto che le vittorie azzurre alle Olimpiadi hanno avuto sui giovani: “lo sport è cambiato nel 2021 e l’atletica ha vissuto un momento da sogno che nessuno poteva immaginare. Molti giovani si avvicineranno a questo sport, ci sarà interesse nel seguire il proseguo di questa olimpiade fantastica. Da capitano sono contento che otterremo finalmente l’importanza che non abbiamo avuto negli ultimi anni”.