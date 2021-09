Sferra una tremenda testata ad un avversario: Arsanukaev licenziato e squalificato per 48 giornate

SportFair

Per un bel po’ di tempo dovrà guardare gli altri giocare, colpa di una squalifica pesantissima che lo obbligherà ad uno stop lunghissimo. Raschid Arsanukaev, giocatore russo in forza al Viktoria 62 Bregenz (nona serie austriaca), è stato squalificato per 48 giornate per aver rifilato una testata in faccia ad un suo avversario. L’episodio si è verificato durante il match contro il SPG Gofis/Satteins, quando il russo si è scagliato contro il rivale in seguito all’espulsione ricevuta per doppia ammonizione. Un colpo violentissimo quello di Arsanukaev, che ha spedito il giocatore avversario in ospedale con una frattura del setto nasale che ha richiesto anche l’intervento chirurgico. Oltre alla pesantissima squalifica, il giocatore russo è stato anche licenziato in tronco dal Viktoria 62 Bregenz, che ha deciso di interrompere il contratto in essere senza pensarci due volte.