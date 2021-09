L’Italia annienta la Lituania e l’Irlanda del Nord ferma la Svizzera: la strada per il Qatar si fa in discesa…

SportFair

Sorriso doppio per l’Italia di Roberto Mancini nella notte di Reggio Emilia, trasformatasi in trionfo non solo per il 5-0 rifilato alla Lituania. A rendere ancora più magica per gli azzurri questa serata ci pensa la Svizzera, che non va oltre lo 0-0 in Irlanda del Nord e dunque scende a -6 punti dall’Italia con due partite ancora da recuperare. In proiezione dunque le due squadre sarebbero a pari punti, ma con la possibilità per la squadra di Mancini di giocare in casa lo scontro diretto che vale la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. Una doppia soddisfazione dunque per gli azzurri, che chiudono questo trittico con un successo rotondo e importantissimo, che li avvicina a grandi passi verso la rassegna iridata.

Pokerissimo alla Lituania

Serata semplice semplice a Reggio Emilia per l’Italia, che liquida la pratica Lituania già alla fine del primo tempo, chiuso in vantaggio per 4-0. Azzurri arrembanti e cinici fin dalle prime battute di gioco, con la vivacità di Kean e Raspadori che mette in difficoltà la difesa lituana. L’attaccante della Juve sblocca il risultato dopo un quarto d’ora, precedendo l’autogol di Utkus e il primo centro in Nazionale di Raspadori. Prima dell’intervallo è ancora Kean a calare il poker, su assist di Bernardeschi. Nella ripresa ci pensa invece Di Lorenzo a fissare il definitivo 5-0, segnando anche lui il primo gol con la maglia azzurra. Successo numero 37 dunque per l’Italia, che certifica il record mondiale di partite consecutive senza sconfitte: un fiore all’occhiello per una squadra sempre più sorprendente e divertente.