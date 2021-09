Silvia Zanardi regina d’Europa, dominata la prova in linea U23 di ciclismo: l’Italia continua a stupire a Trento

SportFair

Silvia Zanardi è la nuova campionessa d’Europa di ciclismo su strada U23, la giovane azzurra si impone nella prova in linea femminile della rassegna continentale di Trento, bruciando sul traguardo l’ungherese Blanka Vas e la francese Evita Muzic. Si tratta del quarto titolo europeo conquistato dalla piacentina della BePink, che ad agosto era riuscita a centrare ben tre ori agli Europei di ciclismo su pista U23. A distanza di poche settimane ecco il poker di Silvia Zanardi, che tiene in Italia il titolo europeo su strada dopo i successi di Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo. L’azzurra resta sempre nelle posizioni di vertice e aggancia nel finale il treno giusto, bruciando poi le avversarie allo sprint e prendendosi così la medaglia d’oro davanti a Vas e Muzic. Quinto posto per Gaia Realini, mentre Camilla Alessio non va oltre la nona posizione.