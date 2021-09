Raffaella Fico punge Balotelli al GFVip, sui social arriva la dura reazione di Super Mario: “che palle!”

SportFair

La prima puntata del Grande Fratello Vip è andata di traverso a Mario Balotelli, tirato in ballo da Raffaella Fico nel video di presentazione che ha preceduto l’ingresso nella casa della show girl campana. Parole dure che non sono piaciute all’attaccante italiano, trasferitosi in Turchia all’Adana Demirspor dopo la fine della sua esperienza con il Monza in Serie B. La Fico, ex compagna di Balotelli, ha lanciato una velenosa frecciatina a Super Mario in riferimento alla figlia Pia, nata dalla relazione tra i due qualche anno fa: “è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più“. Immediata la replica social di Balotelli, alquanto stizzito dalle parole della sua ex: “pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che palle“.