La pazzesca trovata di Rune agli US Open: si presenta in campo per sfidare Djokovic con la busta dell’Ikea [VIDEO]

Non è passato di certo inosservato l’esordio di Holger Rune agli US Open 2021, non solo per il fatto di aver sfidato niente meno che Novak Djokovic sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium di New York. Il giocatore danese infatti ha deciso di sorprendere tutti presentandosi in campo con una borsa blu solitamente destinata allo shopping, che molti sui social hanno attribuito all’Ikea. Una trovata bizzarra e piuttosto originale che ha scatenato il web, facendo esplodere l’hashtag #Rune. Una sorpresa proseguita poi anche durante il match, considerando l’impresa del danese di vincere un set contro Djokovic, prima di cedere in quattro set con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-2, 6-1.