Bagnaia si conferma il più veloce, Marquez in top 10 sul finale: il risultato del warm up del Gp d’Aragon

E’ iniziata una nuova appassionante domenica ricca di sport. In attesa di assistere nel pomeriggio alle gare di MotoGP e Formula 1, i campioni delle due ruote sono scesi in pista per il warm up del Gp di Aragon, rinviato a causa della fitta nebbia che ha inondato il circuito questa mattina.

Sul circuito spagnolo, questa mattina, il più veloce è stato ancora una volta Pecco Bagnaia, poleman del Gp di Aragon. Il ducatista si è lasciato alle spalle Nakagami e Mir, mentre è quarto il suo compagno di squadra Jack Miller. Nella top 5 Aleix Espargaro, quinto, seguito da Rins e Jorge Martin. Il miiglior pilota Yamaha è Quartararo, ottavo, mentre Marc Marquez è riuscito solo sul finale a migliorarsi e salire in 10ª posizione.

15° Valentino Rossi, che conferma di non avere trovato le giuste condizioni per divertirsi in pista ad Aragon.