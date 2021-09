Niente pole per Hamilton nella Sprint Qualifying, Bottas lo beffa per 96 millesimi: le due Ferrari in 4ª fila

SportFair

Valtteri Bottas beffa Lewis Hamilton nelle inedite Qualifiche del venerdì del GP di Monza, utili a definire la griglia di partenza per la Sprint Qualifying di domani. Un giro sorprendente quello del finlandese, che per soli 96 millesimi mette la sua Mercedes davanti a quella del compagno di squadra che dunque scatterà al suo fianco in prima fila. Quattro i decimi rifilati invece a Max Verstappen, terzo nonostante il layout del circuito brianzolo mal si adatti alla Red Bull: un risultato da sottolineare quello dell’olandese, abile a tenere dietro le due McLaren di Norris e Ricciardo. Al fianco dell’australiano in terza fila ci sarà Pierre Gasly, mentre in quarta scatteranno le due Ferrari di Sainz e Leclerc, divise da 48 millesimi a favore dello spagnolo. Chiudono la top ten Sergio Perez e Antonio Giovinazzi, con quest’ultimo bravo a centrare la Q3 nonostante le voci che vorrebbero un suo allontanamento dall’Alfa Romeo alla fine della stagione.