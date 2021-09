Game, set and match a San Siro: l’uragano Inter abbatte 6-1 il Bologna e vola in testa alla classifica

SportFair

Sampdoria e Real Madrid sono dimenticate, l’Inter torna a vincere e convincere dopo le due battute d’arresto dei giorni scorsi e travolge a San Siro il malcapitato Bologna, annientato con un tennistico 6-1. La squadra di Inzaghi festeggia come meglio non potrebbe il diciottesimo successo consecutivo in campionato nel proprio stadio, capitalizzando quasi tutte le occasioni capitate sui piedi dei giocatori di Inzaghi. Tris nel primo tempo e tris nella ripresa, con Lautaro Martinez che apre le danze e Dzeko che le chiude con una doppietta dopo aver preso il posto di Correa, uscito per infortunio e in dubbio per i prossimi impegni. Unico neo di un sabato perfetto per l’Inter, che si porta in testa alla classifica in attesa delle tre a punteggio pieno, preparandosi al meglio per i match con Fiorentina e Shaktar che pesano tantissimo nell’economia del campionato nerazzurro.