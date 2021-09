WWE Extreme Rules 2021: Roman Reigns è ancora Universal Champion, si conferma campionessa Becky Lynch

SportFair

Roman Reigns e Finn Bálor danno spettacolo all’interno della Nationwide Arena di Columbus, Ohio, in un Extreme Rules Match valido per il titolo universale che ha infiammato il Main Event dello show. The Demon ha resistito alle interferenze degli Usos e si è portato a un passo dal chiudere con il Coup de Grace. La buona sorte ha però salvato The Head of the Table, perché sul più bello si è spezzata la terza corda, facendo cadere lo sfidante dal paletto e servendo a Reigns la possibilità di chiudere con la Spear.

Un grande match tra per la Women’s SmackDown Championship tra Bianca Belair e la campionessa Becky Lynch viene interrotto dall’ingresso a sorpresa di Sasha Banks, che coinvolge entrambe le contendenti e fa terminare l’incontro per squalifica, inserendosi nella corsa per il titolo, rimasto ben saldo sulla vita di The Man. Anche Charlotte Flair si conferma nel suo match contro Alexa Bliss valido per il titolo femminile di Raw. The Queen si impone con la Natural Selection.

The Usos superano la prova Street Profits e restano campioni di coppia di SmackDown. Ottima e pesante vittoria anche per Damian Priest nel Triple Threat Match con Sheamus e Jeff Hardy, così come per Liv Morgan nella sfida del kickoff con Carmella. Big E, Xavier Woods e Kofi Kingston si impongono contro AJ Styles, Omos e Bobby Lashley, ma quest’ultimo ottiene un incontro per il titolo WWE nella prossima puntata di Raw.

I risultati di tutti i match

Single Match – Kick Off

Vincitrice: Liv Morgan vs Carmella

Six-Man tag team Match

Vincitori: Big E, Kofi Kingston e Xavier Woods vs Bobby Lashley, AJ Styles e Omos

SmackDown Tag Team Championship Match

Vincitori: The Usos vs The Street Profits

Raw Women’s Championship Match

Vincitrice: Charlotte Flair vs Alexa Bliss

United States Championship Triple Threat Match

Vincitore: Damian Priest vs Sheamus vs Jeff Hardy

SmackDown Women’s Championship Match

Vincitrice: Bianca Belair vs Becky Lynch per squalifica (ancora campionessa)

Universal Championship Match

Vincitore: Roman Reigns vs Finn Bálor