Doppietta Ferrari nelle FP2 del GP d’Olanda, ma Verstappen fa paura sul passo gara: problemi per Hamilton

Super Ferrari nel pomeriggio di Zandvoort, Charles Leclerc e Carlos Sainz si piazzano al primo e al secondo posto nelle FP2 del GP d’Olanda, lanciando ottimi segnali in vista delle Qualifiche di domani. Il monegasco ferma il crono sull’1:10.902 così da precedere di 154 millesimi il compagno di squadra, anche lui piuttosto veloce sull’asfalto olandese. Terza posizione per il consistente Esteban Ocon, che tiene dietro la Mercedes di Bottas e la Red Bull di Verstappen.

Verstappen impressiona

Impressionante il passo gara di Verstappen, un indizio importante in vista del Gran Premio in programma domenica, per il quale Mad Max vestirà i panni del favorito. Sesto Alonso e settimo Gasly, mentre Norris, Giovinazzi e Vettel completano la top-ten. Solo undicesimo Lewis Hamilton, costretto a fermarsi nel corso della sessione per un problema alla power unit.