Fulmine Hamilton nelle FP2 del GP di Monza, Bottas completa la doppietta Mercedes: brutto incidente per Sainz

SportFair

Lewis Hamilton centra il miglior tempo nelle FP2 del GP di Monza, il pilota della Mercedes stampa un ottimo 1:23.246 che gli permette di prepararsi al meglio in vista della Sprint Qualifying di questo pomeriggio. Il campione del mondo rifila due decimi al compagno di squadra Bottas e quasi mezzo secondo a Max Verstappen, in difficoltà sui curvoni del circuito brianzolo. Ottima invece la mattinata dell’Alfa Romeo che piazza Robert Kubica e Antonio Giovinazzi in sesta e settima posizione dietro dietro Sergio Perez ed Esteban Ocon, mentre Alonso e Gasly completano la top-ten insieme a Norris. Undicesimo Charles Leclerc a oltre un secondo e mezzo di distacco da Hamilton, mentre Sainz chiude ultimo a causa di un brutto incidente alla Ascari.