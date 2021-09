Italia show agli Europei di ciclismo, doppio podio nella crono U23 femminile: Guazzini oro e Pirrone bronzo

SportFair

Sono due le azzurre salire sul podio della cronometro Under 23, la prima delle prove in programma oggi ai Campionati Europei strada di Trento. La regina di giornata è Vittoria Guazzini, che copre i 22,4 km di percorso con un tempo di 29’02”, inavvicinabile per le avversarie. Terzo gradino del podio sempre azzurro con una bravissima Elena Pirrone, bronzo continentale a circa 45” di distacco dalla compagna di squadra. Argento per la tedesca Hannah Ludwig.

Le sensazioni post-gara

Felicissima Vittoria Guazzini per l’oro ottenuto nella crono U23 agli Europei di ciclismo: “sono entusiasta di questo risultato, non me l’aspettavo anche perché Elena Pirrone e Hannah Ludwig sono avversarie molto forti. Mi sono confermata rispetto ai livelli che avevo da Juniores e questo è importante perché dimostra la mia crescita continua. Si dice che in Italia non ci sono tanti talenti a crono, ma le gare di ieri e oggi sembrano dimostrare il contrario. Anche se alla fine gara ero stanca, mi sono gestita bene durante il percorso. E’ una specialità che mi piace molto e voglio continuare a divertirmi e ottenere dei buoni risultati. Ora testa alla gara in linea di domani, spero di aver tempo per recuperare e riuscire a fare una bella gara”. Soddisfatta anche l’altoatesina Pirrone: “questo terzo posto è un premio dopo un periodo non bellissimo, mi dà morale soprattutto perché sono partita senza aspettative. Ho sudato questa convocazione ma questo mi ha dato più grinta per affrontare questa manifestazione. È stata una crono veloce, ma molto sofferta soprattutto nel tratto iniziale. Ho comunque molto da lavorare innanzitutto perché è il mio ultimo anno negli U23 e quindi dal 2022 le gare saranno molte più dure. Speriamo di tornare presto su questi podi in futuro“.

La top-ten della cronometro U23 femminile:

1. GUAZZINI Vittoria ITALY 00:29:02.08

2. LUDWIG Hannah GERMANY 00:29:40.97

3. PIRRONE Elena ITALY 00:29:47.92

4. JASKULSKA Marta POLAND 00:29:53.07

5. OLAUSSON Wilma SWEDEN 00:29:56.26

6. LE NET Marie FRANCE 00:29:56.40

7. BOSSUYT Shari BELGIUM 00:30:00.35

8. VAN ANROOIJ Shirin NETHERLANDS 00:30:14.80

9. DE WILDE Julie BELGIUM 00:30:16.46

10. NOVOLODSKAIA Mariia RUSSIAN FEDERATION 00:30:16.61