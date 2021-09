Cristiano Ronaldo con le spalle al muro, la richiesta di mamma Dolores: “ho un ultimo desiderio prima di morire”

SportFair

E’ appena arrivato al Manchester United, ma nel suo futuro potrebbe esserci spazio per un clamoroso ritorno allo Sporting Lisbona. Cristiano Ronaldo potrebbe chiudere la carriera nel suo Portogallo, a chiederlo è mamma Dolores e difficilmente CR7 disattende una sua richiesta. Il desiderio della madre dell’ex Juve è quello di vederlo indossare nuovamente la maglia del club di Lisbona, come sottolineato al podcast ADN de Leão: “ho già detto a mio figlio che voglio vederlo giocare per lo Sporting prima di morire. Se non sarà lui a tornare, allora lasci che sia suo figlio Cristianinho a vestire quella maglia. All’epoca Ronaldo non aveva un allenatore, ma oggi lui è l’insegnante di suo figlio. Vederli entrambi insieme allo Sporting sarebbe il mio sogno. Il ritorno in Inghilterra? In TV si parlava del Manchester City, ma lui mi ha detto: ‘Mamma, non preoccuparti di quello che stanno dicendo, perché vado allo United‘“.