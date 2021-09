Intramontabile Rebellin, unico nella storia del ciclismo in gara a 50 anni: mai nessuno come lui

SportFair

Cinquant’anni e non sentirli, anzi trasformarli in una spinta a superare ulteriormente i propri limiti. E’ proprio quello che sta facendo Davide Rebellin, diventato il primo ciclista della storia a gareggiare ad una gara professionistica, concludendola addirittura al settimo posto della classifica generale a 26 secondi dal vincitore. Il corridore della Work Service Marchiol Vega ha impressionato nel corso del Turul Romaniei, breve corsa a tappe terminata ieri in Romania e classificata come evento di livello 2.1, chiudendo addirittura in top-ten due delle frazioni in programma. Risultati esaltanti considerando che lo scorso 9 agosto Davide Rebellin ha compiuto 50 anni, età che non gli ha impedito di gareggiare alla pari contro avversari che potrebbero essere suoi figli. Una prestazione sopra le righe che induce a credere che il corridore classe 1971 prosegua la sua carriera, anche se non è dato sapere al momento in quali impegni e con quali prospettive.