Quando torna in campo Rafa Nadal? Lo zio Toni fa chiarezza sui tempi di recupero: “la data è decisa”

Quando torna in campo Rafa Nadal? E’ questa la domanda che i tifosi dello spagnolo si stanno ponendo ormai da qualche mese, precisamente dall’ATP 500 di Washington che al momento è l’ultimo torneo giocato dal mancino di Manacor. Il problema al piede sinistro che non gli ha dato tregua sembra in via di risoluzione, almeno stando a quanto riferito dallo zio Toni che ha ammesso come si veda all’orizzonte la data di rientro. Presente a Boston per seguire Auger-Aliassime alla Laver Cup, lo zio di Nadal ha indicato la possibile data di rientro di Nadal alla trasmissione ‘La Vode del Deporte’: “le cose vanno migliorando. Vorrebbe ricominciare in Australia. Sono convinto che starà bene. L’idea è di fare un grande 2022 e metterà grande impegno in questo”.