L’Aston Martin punta su Vettel, proposto il rinnovo al pilota tedesco: dead-line fissata al GP di Russia

SportFair

Non è ancora chiaro se il rapporto proseguirà, ma l’Aston Martin ha intenzione di rinnovare il contratto di Sebastian Vettel in scadenza al termine di questa stagione. Lawrence Stroll, proprietario della scuderia, ha fatto sapere ai microfoni della BBC di voler allungare l’accordo con l’ex Ferrari, il quale dovrà adesso dare una risposta al team nei prossimi giorni. “Siamo contenti con Sebastian – le parole del patron canadese – è nostra ferma intenzione di continuare con lui per il prossimo anno ed oltre. Mi aspetto una sua risposta imminente”. Queste due settimane saranno decisive, Vettel dovrà infatti prendere una decisione entro il GP di Russia, in programma a Sochi il 26 settembre, indicato come termine ultimo per l’annuncio dell’ufficialità del rinnovo oppure della definitiva rottura tra il tedesco e l’Aston Martin.