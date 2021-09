Da Sassuolo-Torino fino a Udinese-Napoli, passando per Juve-Milan: il programma DAZN della 3ª giornata di Serie A

SportFair

Venerdì si apre il quarto turno di Serie A con l’anticipo del 17 settembre alle 20:45 con Sassuolo-Torino. Si prosegue sabato 18 alle 15:00 con Genoa-Fiorentina, alle 18:00 si sfidano Inter e Bologna e a chiudere la serata Salernitana-Atalanta alle 20:45. Domenica 19 alle 12:30 è la volta di Empoli-Sampdoria, seguita alle 15:00 da Venezia-Spezia. Alle 18:00, invece, scendono in campo in contemporanea Lazio-Cagliari insieme a Hellas Verona-Roma, seguite dall’attesissima Juventus-Milan alle 20:45. La giornata si chiude lunedì sera alle 20:45 con il posticipo tra Udinese e Napoli. Domenica dalle 14:30 live su DAZN Zona Gol, il programma dedicato alla Serie A TIM che racconta in diretta i risultati dei tre match domenicali che si giocano in contemporanea per ogni turno di campionato. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora), saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

Serie BKT e calcio internazionale

Anche per la Serie BKT si apre il terzo turno di campionato con due anticipi, Como-Frosinone alle 18:00 e Brescia-Crotone alle ore 20:30. La giornata si conclude domenica 19 settembre con il posticipo Parma-Cremonese. Alla programmazione completa del Campionato, si affiancherà come di consueto Zona Gol con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol. Per il grande calcio internazionale, invece, torna la Liga spagnola. A spiccare in questo fine settimana sono i match Atletico Madrid-Athletic Bilbao (sabato 18 alle 16:15), Valencia-Real Madrid (domenica 19 settembre alle 21:00) e Barcellona-Granada (lunedì 20 settembre alle 21:00).

DAZN Square

Protagonisti nella Square di DAZN (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora) in questa quarta giornata di Serie A TIM i match tra Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli. Ad alternarsi alla conduzione saranno Marco Cattaneo e Marco Russo che commenteranno le partite insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Barzagli, Federica Zille, Marco Russo e Marco Parolo.