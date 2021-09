Cena di gala tra i piloti con 100 vittorie in F1, ma c’è solo Hamilton: l’ironico post social della Mercedes [FOTO]

SportFair

In Russia è arrivata la centesima vittoria in Formula 1 di Lewis Hamilton, un traguardo pazzesco tagliato sotto la pioggia di Sochi che ha incoronato il pilota della Mercedes, riuscito in un colpo solo a raggiungere questa magnifica cifra e a riportarsi in vetta alla classifica piloti. Il sette volte campione del mondo è diventato così l’unico componente di questo ristrettissimo club, all’interno del quale per molto tempo non ci saranno altri associati. Nonostante questo, la Mercedes ha ironicamente organizzato un party invitando tutti i piloti con 100 vittorie in Formula 1, ritrovandosi con il solo Hamilton seduto a tavola e tutte le altre sedie vuote. Un modo scanzonato e curioso per festeggiare un traguardo pazzesco che Re Lewis ha conquistato al culmine di una carriera stratosferica.