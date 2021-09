Riecco Musetti! La rivelazione di Lorenzo: “ho passato un periodo davvero brutto, non avevo più la scintilla”

Lorenzo Musetti è tornato! Il giovane tennista azzurro, di cui si erano perse tracce per un po’ di tempo, ha ritrovato la vittoria oggi nel torneo ATP di Nur Sultan, dove ha sconfitto in tre set Polmans, staccando il pass per il secondo turno.

Musetti, nel post partita di oggi, ha confessato alla ‘rosea’ di venire da un momento davvero difficile, durante il quale aveva anche perso la voglia di giocare a tennis: “sono contento, perché ho passato davvero un brutto periodo. Non avevo più la scintilla, la passione. Avevo rotto con la mia ragazza, cose che succedono a tutti i giovani ma diciamo che il malessere poi me lo sono portato in campo e a volte non avevo proprio voglia di giocare. Sono ancora in fase di guarigione, se così si può dire. Dopo Tokyo ho iniziato a lavorare con uno psicologo che conosco da diverso tempo. Me l’ha messo a disposizione la federazione e mi sta facendo molto bene. Aprirmi è stato importante. Lavoro per capire le mie emozioni e comprendere meglio anche come mi influenzano in campo. Dopo il Roland Garros e le questioni personali ho fatto fatica. Ho sentito anche di più la pressione“, ha spiegato.