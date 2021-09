Penalità per la Mercedes a Monza, Bottas sostituisce la power unit: il finlandese partirà ultimo in griglia

SportFair

La Mercedes incappa in una pesante penalità nel venerdì del GP di Monza, Valtteri Bottas dovrà infatti partire dal fondo della griglia domenica per la sostituzione della power unit. Il team di Brackley ha infatti deciso di montare sulla monoposto numero 77 il quarto motore della stagione, sui tre disponibili, motivo per il quale il finlandese verrà retrocesso all’ultimo posto indipendentemente dall’esito della Sprint Qualifying in programma domani. Una scelta tutto sommato strategica quella della Mercedes, presa in occasione del GP di Monza che si disputa su un circuito che favorisce ampiamente i sorpassi.