Incidente Hamilton-Verstappen, Toto Wolff macabro nel post-gara: “Lewis sarebbe morto senza l’halo”

Un incidente tremendo, che avrebbe potuto avere conseguenze orribili se solo non ci fosse stato l’halo. Lewis Hamilton deve la vita al dispositivo di sicurezza montato sulla sua Mercedes, che ha evitato che la sua testa venisse schiacciata dalla ruota della Red Bull di Max Verstappen. Una morte evitata, secondo quanto sottolineato da Toto Wolff dopo il GP d’Italia vinto da Ricciardo: “l’halo ha sicuramente salvato la vita di Lewis oggi. Sarebbe stato un incidente orribile. Non voglio nemmeno pensare se non avessimo avuto l’halo… Penso che abbiamo visto questi duelli in passato, ed è tra piloti che sono molto bravi, che stanno correndo per un campionato del mondo. Penso che il verdetto dei commissari debba essere, o almeno, come posso dire, il modus operandi per il futuro, è che i falli tattici per assicurarsi che l’altro non vinca sono qualcosa che dobbiamo tenere sotto controllo“.

La difesa di Hamilton

Toto Wolff poi ha difeso Hamilton, dando le colpe dell’incidente a Verstappen: “penso che Lewis abbia dato un sacco di spazio nella curva 4 al primo giro e abbia evitato la collisione. Forse sono più antisportivo di Lewis, probabilmente lo sono perché avrei terminato la gara lì. Almeno avremmo avuto meno chilometri di motore sulla power unit! Poi quello che è successo è il contrario, ma Max non ha evitato il contatto. Questo è per me ciò che dobbiamo evitare in futuro, è buttare fuori l’avversario in modo tattico perché sai che hai perso la posizione. Penso che al primo giro si può vedere cosa entrambi i piloti possono fare per evitare l’incidente. Se uno è un po’ duro, l’altro evita il contatto, ma al giro 26 non è stato evitato. Ma in realtà non voglio essere troppo coinvolto, commentando dall’esterno come un fan. I commissari hanno preso la decisione“.