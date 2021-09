Team Haas sull’orlo del fallimento, la mossa di Gunther Steiner: “con Schumacher e Mazepin ho salvato intere famiglie”

SportFair

La sopravvivenza del Team Haas è stata notevolmente a rischio negli ultimi mesi, soprattutto a causa di importanti problemi economici che hanno spinto la scuderia americana sull’orlo del fallimento. Per questo motivo Gunther Steiner ha dovuto prendere decisioni drastiche, dando il benservito a Grosjean e Magnussen per ingaggiare due piloti giovani come Schumacher e Mazepin. Una scelta che il team principal alto-atesino ha spiegato al giornale danese Ekstra Bladet: “dovevo trovare diverse opportunità per consentire alla squadra di andare avanti, perché dipendeva il futuro di molte famiglie. A volte sei costretto a prendere delle decisioni, anche se queste non ti piacciono affatto. Di conseguenza, è stata una scelta legata a sole ragioni economiche: non c’era alcuna rabbia o insoddisfazione. L’alternativa era quella che non saremmo stati qui oggi, ed è un aspetto che le persone devono capire. Se avessi tenuto Kevin, la Haas non sarebbe sopravvissuta, ed allo stesso tempo Magnussen non avrebbe avuto comunque una vettura a disposizione. L’unica soluzione era quella di ingaggiare due esordienti. Non avrei mai voluto qui persone insoddisfatte, almeno ora ci sono due nuovi piloti che possono imparare molto. Se avessi affidato quest’auto a due piloti con più esperienza, il team sarebbe probabilmente fallito”.