Hamilton saluta Bottas sui social, Rosberg punge: “Valtteri il suo miglior compagno? Solo perché gli è stato utile…”

Al termine della stagione si esaurirà la parentesi di Valtteri Bottas in Mercedes, il finlandese infatti si trasferirà in Alfa Romeo per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. Una notizia accolta con dispiacere da Lewis Hamilton, che ha dedicato al suo attuale compagno di squadra un dolce post sui social, etichettando Bottas come il miglior team-mate avuto nella sua esperienza in Formula 1. Parole che hanno scatenato la reazione di Nico Rosberg, anche lui compagno di Hamilton in Mercedes nel triennio precedente al ritiro.

La reazione di Rosberg

Il post social di Lewis Hamilton ha lasciato piuttosto perplesso Nico Rosberg, che ha voluto stuzzicare il campione del mondo esprimendo il proprio pensiero su quanto letto su Instagram. Interrogato al termine di un evento dedicato agli sponsor durante il Gran Premio d’Olanda, il tedesco ha ammesso: “Lewis ha detto che Valtteri è stato il suo miglior compagno di squadra di sempre, ma Bottas è stato utilissimo per lui e non lo hai mai battuto. Hanno avuto un rapporto piuttosto freddo. Quando ho visto il post su Instagram avrei tanto voluto scrivergli: ‘e di me che cosa ne pensi?’, ma poi ho evitato”.