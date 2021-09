Ciao ciao Juve, Ronaldo ha già dimenticato i bianconeri: “tornare allo United è stata la scelta migliore”

SportFair

Cristiano Ronaldo si è già messo alle spalle la Juventus e la sua esperienza a Torino, concentrandosi sul presente e sul ritorno al Manchester United. Una scelta ponderata a compiuta senza remore, come confermato dallo stesso CR7 al sito ufficiale del club inglese: “tornare allo United penso che sia la decisione migliore che ho preso. Mi sono trasferito dalla Juve al Manchester, è un nuovo capitolo, sono così felice e contento e voglio andare avanti ancora, fare la storia, cercare di aiutare il Manchester a ottenere grandi risultati, a vincere trofei. Ho giocato con Solskjaer per due o tre anni al Manchester United quindi ho un buon rapporto con lui. Ma ora i ruoli sono diversi, io sono un giocatore e lui è un allenatore. Ma non importa, il mio rapporto con lui è ottimo e il mister può contare su di me per quello che vuole. Quindi sono disponibile per tutto“.

Ferguson la chiave

Cristiano Ronaldo poi ha confermato come la chiave per il suo trasferimento al Manchester United sia stato Sir Alex Ferguson: “ho una storia fantastica con questo fantastico club. Ero lì a 18 anni e ovviamente sono davvero felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Come tutti sanno, da quando ho firmato per il Manchester United a 18 anni, Sir Alex Ferguson è stata la chiave. Ricordo quando giocavamo contro il Manchester, quando ero allo Sporting Lisbona. Ferguson per me è come un padre, nel calcio. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molte cose, e ovviamente ha avuto un ruolo importante per il rapporto che abbiamo avuto. Ci teniamo sempre in contatto, ed è una persona incredibile. Mi piace davvero molto ed è stata la chiave principale per essere nella posizione dove sono oggi“.