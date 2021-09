Tutta la tristezza di Mick Schumacher: “rinuncerei a tutto per poter parlare con mio padre”

SportFair

Il prossimo 15 settembre uscirà su Netflix l’attesissimo documentario su Michael Schumacher, all’interno del quale la moglie Corinna e i figli del Kaiser raccontano com’è cambiata la loro vita da quel terribile incidente avvenuto a Meribel nel 2013. Una fatale caduta dagli sci che ha stravolto l’esistenza del sette volte campione del mondo di Formula 1, obbligandolo a combattere giorno dopo giorno con le conseguenze di quel trauma. Una situazione che ha condizionato e non poco Mick Schumacher, giunto anche lui nel circus ma senza la possibilità di confrontarsi con il padre.

L’amarezza di Mick

Interrogato sul rapporto con il padre, Mick Schumacher ha rivelato di soffrire molto la mancanza del dialogo tra di loro: “fin da quell’incidente, quei momenti in famiglia che tanta gente credo passi con suo padre per me non ci sono più stati o, perlomeno, ci sono stati in modo minore e a mio modo di vedere questo è abbastanza ingiusto. Oggi, essendo arrivato in Formula 1 anche io, penso che ci capiremmo in un modo diverso semplicemente perché parleremmo un linguaggio simile, quello dell’automobilismo e avremmo tante cose di cui conversare. E’ proprio questo pensiero che mi rimane in testa la maggior parte del tempo, perché se fosse possibile sarebbe bellissimo. Rinuncerei a tutto per poterlo fare“.