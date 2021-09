Leclerc non getta la spugna, l’affetto dei tifosi italiani è speciale: “accoglienza imparagonabile! Max e Lewis? Voglio vincere io, non guardo gli altri”

SportFair

E’ tutto pronto a Monza per il Gp d’Italia di Formula 1. I tifosi e appassionati delle quattro ruote sono in fermento per quello che si prospetta essere un weekend spettacolare, reso ancor più speciale dalla sprint race.

Un weekend emozionante per i piloti della Ferrari, che anche se non riescono ancora a lottare per la vittoria, a Monza, davanti al pubblico italiano, cercheranno di fare del loro meglio. Leclerc sa bene cosa vuol dire vincere a Monza, grazie al successo di due anni fa e farà di tutto per provare a rivivere anche solo in parte quelle emozioni, magari salendo sul podio o regalando spettacolo in pista.

Tifosi che, nonostante il momento difficile per la Ferrari, non smettono mai di dimostrare tutto il loro affetto: “questa mattina sono uscito dall’hotel e c’erano centinaia di persone, è bellissimo venire qua. Riceviamo tanto supporto in tutto il mondo, ma l’accoglienza qui a Monza è imparagonabile. Vedere tutta questa gente, mi carica a mille quando scendo in pista. Non vedo l’ora. Ho visto molti ragazzi, più degli altri anni. La serie tv su Netflix fa tanto in questo senso. Poi i social incidono, sono davvero felice di vedere questo rapporto che si è creato“, ha raccontato il monegasco ai microfoni Sky alla vigilia del GP di Monza.

“La Ferrari io la vedo sempre come un sogno, anche se non siamo al livello degli altri per la vittoria. E a me l’unica cosa che fa sognare è la vittoria. Questo weekend sarà difficile vincere, anche se tutto può succedere, con queste nuove qualifiche poi chissà. Stiamo battagliando per posizioni che non ci fanno sognare in questo momento. Ma siamo fiduciosi per il futuro, nel team c’è la motivazione giusta e questo ci servirà quando lotteremo per il titolo“, ha aggiunto Leclerc.

“Mi mancano le sfide lì davanti, vorrei essere io lì con Verstappen, lui è pronto a vincere lo sta dimostrando essendo primo in classifica, sarebbe bello vedere un giovane vincere il Mondiale. Lui è forte, anche Lewis e hanno entrambi dele qualità. Ma io penso a me stesso, voglio vincere io, non guardo gli altri”, ha concluso.