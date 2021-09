Il recupero si complica, Ibrahimovic tiene in ansia Pioli: “Juve-Milan? Non rischio, non sono Superman”

SportFair

Archiviata la prima gara di Champions League persa contro il Liverpool ad Anfield, il Milan si prepara adesso per il big match della quarta giornata di Serie A che vedrà i rossoneri sfidare la Juventus a Torino. Una trasferta che Zlatan Ibrahimovic rischia seriamente di saltare per via del suo infortunio al tendine d’Achille, che non gli ha permesso di scendere in campo neppure in Inghilterra contro i Reds. Sulle sue condizioni si è soffermato proprio lo svedese durante una conferenza stampa di presentazione di un suo sponsor, ammettendo come sarà complicato vederlo in campo per Juventus-Milan: “se ci sarò a Torino contro la Juve? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio solo tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se… Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire”.