One for the history, Djokovic in finale agli US Open: Medvedev ultimo ostacolo verso il Grande Slam

Tutto si concluderà come è iniziato: con la sfida a Daniil Medvedev che assomiglia ad una finestra affacciata sulla storia. Come accaduto in finale agli Australian Open, Novak Djokovic se la vedrà ancora con il russo nell’ultimo atto degli US Open: stavolta però in palio c’è quel Gran Slam che permetterebbe al serbo di sedersi al tavolo degli dei del tennis. Un ultimo sforzo e poi la gloria sarà ai suoi piedi, anzi in quel braccio che gli ha consentito non solo di vincere Aus Open, Roland Garros e Wimbledon ma anche di arrivare in finale agli US Open, superando uno ad uno i suoi rivali.

La vittoria con Zverev

L’ultimo ad arrendersi in ordine di tempo è stato Alexander Zverev, contro cui Djokovic si è preso la propria rivincita dopo la sconfitta subita alle Olimpiadi. Son serviti cinque set al numero uno del mondo per avere la meglio sul tedesco, una partita infinita conclusa con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 in tre ore e trentotto minuti, ma con l’impressione che Nole avesse sempre in mano il pallino del gioco. Il sogno Grande Slam adesso è più concreto che mai, l’ultimo ostacolo sarà quel Daniil Medvedev già battuto in finale agli Australian Open: la storia aspetta e Djokovic è pronto a scriverla entrando di diritto nell’olimpo del tennis.

Le sensazioni di Djokovic

A fine partita, Djokovic ha parlato della vittoria su Zverev e della finale contro Medvedev: “ci sono tante emozioni diverse, è tipo un uragano, un tornado. Sei da solo in campo, non c’è via d’uscita, devi trovarla tu la via. Negli anni penso di aver trovato una formula che funzioni per me. Ci sono molte tattiche e molti elementi che entrano in gioco, non ci sono pozioni segrete o cose per cui dici ‘questo è il segreto del successo’. Sono tante cose combinate. Il tennis è molto bello, dinamico, la mente e il corpo devono essere al meglio per poter lottare per i trofei più grandi. Sono fortunato e grato per quanto fatto. Vado per il mio quarto US Open, è quello a cui penso. So che le persone vogliono parlarne tanto, c’è un solo match rimanente. All in. Facciamolo. Ci metterò anima, corpo e testa. Tratterò il prossimo match come se fosse l’ultimo della mia carriera”.